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Wille na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

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28 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Polygyros, Grecja
Willa 3 pokoi
Polygyros, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Ten dom w Halkidiki oferuje wspaniały otwarty widok w spokojnej okolicy. Obiekt jest w dobry…
$184,534
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Halkidiki Properties
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Willa w Polygyros, Grecja
Willa
Polygyros, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 298 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 298 m2 w Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednej toalety …
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 9 pokojów w Metamorfosi, Grecja
Willa 9 pokojów
Metamorfosi, Grecja
Pokoje 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Piętro -1/-1
Piękny dom w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w małym raju H…
$626,505
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Agencja
Halkidiki Properties
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TekceTekce
Willa w Ormylia, Grecja
Willa
Ormylia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. P…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Polygyros, Grecja
Willa 4 pokoi
Polygyros, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro -1/-1
Przedstawiamy tę piękną Maisonette w Halkidiki z niesamowitymi otwartymi widokami. Obiekt je…
$279,080
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Gerakini, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerakini, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro -1/-1
Doświadcz piękna Halkidiki w tej uroczej Maisonette. Ciesz się oszałamiającym widokiem na og…
$346,725
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Metamorfosi, Grecja
Willa 3 pokoi
Metamorfosi, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Przedstawiamy wspaniały odnowiony dom w Halkidiki, Sitonia. Ciesz się niesamowite otwarte wi…
$330,339
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Psakoudia, Grecja
Willa 6 pokojów
Psakoudia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 378 m²
Piętro -2/-2
Piękny dom w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w małym raju H…
$854,325
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Metamorfosi, Grecja
Willa 5 pokojów
Metamorfosi, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 302 m²
Piętro -2/-2
Ucieczka do własnego raju w Halkidiki z tym pięknym domu odosobniony chwalić niesamowite wid…
$1,14M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Polygyros, Grecja
Willa
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? 5-pi? trowa willa o powierzchni 500 m kw. w Chalkidiki. Są: kominek. Właściciele…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Metamorfosi, Grecja
Willa 4 pokoi
Metamorfosi, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro -2/-2
Przedstawiamy zwieńczenie luksusu mieszkającego w Halkidiki, Grecja - oszałamiającą willę z …
$1,82M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Taxiarchis, Grecja
Willa 3 pokoi
Taxiarchis, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Wprowadzenie fantastycznej okazji do posiadania domu w pięknym regionie Halkidiki, Grecja. T…
$85,433
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 10 pokojów w Polygyros, Grecja
Willa 10 pokojów
Polygyros, Grecja
Pokoje 10
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Details  Number of floors in the building: 6 Beach: sandy Number of rooms: 10: 8 bedrooms, 2…
$1,75M
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Agencja
Аталанта
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Willa 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Willa 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Odkryj ten uroczy maisonette w Halkidiki, Grecja, w dobrym stanie z niesamowitymi widokiem n…
$512,595
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Gerakini, Grecja
Willa
Gerakini, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 800 m²
Property Code: HPS5261 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 5.000.000 . This 800 sq…
$5,75M
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Willa 4 pokoi w Gerakini, Grecja
Willa 4 pokoi
Gerakini, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro -1/-1
Położony w pięknym regionie Halkidiki, Grecja, ten odnowiony maisonette oferuje niesamowity …
$427,628
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Polygyros, Grecja
Willa
Polygyros, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 200 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki. P…
$2,83M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Vatopedi, Grecja
Willa
Vatopedi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 320 m²
Kod własności: HPS142 - Villa FOR SALE in Ormilia Vatopedi za €1.490.000. Ta 320.00 m kw. Um…
$1,74M
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Willa 6 pokojów w Metamorfosi, Grecja
Willa 6 pokojów
Metamorfosi, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Unikalny dom w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w małym raju…
$569,550
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Polygyros, Grecja
Willa 5 pokojów
Polygyros, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Piękny dom w niezwykłym miejscu w Poligiros, w małym raju Halkidiki. Obiekt położony jest w …
$222,125
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Polygyros, Grecja
Willa
Polygyros, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 252 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowa willa 252 m2 w Sitonii, Chalkidiki. Półpiwnica składa się z jednej s…
$684,811
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 2 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Willa 2 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Położony w Halkidiki, Grecja, to w budowie maisonette oferuje doskonałą okazję dla tych, któ…
$263,132
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Taxiarchis, Grecja
Willa 2 pokoi
Taxiarchis, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Przedstawiamy uroczą maisonette w Halkidiki, Grecja, oferując piękny widok na góry. Ta nieru…
$205,038
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Gerakini, Grecja
Willa
Gerakini, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73M
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Willa 2 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Willa 2 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Przedstawiamy oszałamiającą maizonette w pięknej okolicy Halkidiki w Grecji. Ciesz się niesa…
$330,339
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Gerakini, Grecja
Willa 2 pokoi
Gerakini, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie tego wykwintnego, odosobnionego domu w malowniczym regionie Halkidiki w Grecj…
$187,952
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Psakoudia, Grecja
Willa 2 pokoi
Psakoudia, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro -1/-1
Doświadcz ostatecznego nabrzeża mieszkającego w Halkidiki, w Grecji z tym oszałamiającym odn…
$312,053
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 14 pokojów w Polygyros Municipality, Grecja
Willa 14 pokojów
Polygyros Municipality, Grecja
Pokoje 14
Sypialnie 9
Liczba kondygnacji 4
Description For sale 4-storey villa with an area of 805 sq.m. in Chalkidiki. The ground floo…
$2,09M
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Agencja
Аталанта
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Parametry nieruchomości w Polygyros Municipality, Grecja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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