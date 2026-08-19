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Wille na sprzedaż w Vari Municipal Unit, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$14,76M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? pod budowê 3-pi? trowa willa 440 m2 w Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$4,84M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Vari Municipal Unit, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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