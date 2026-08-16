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Wille na sprzedaż w Municipality of Sithonia, Grecja

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Sithonia Municipal Unit
93
Nikiti
29
Neos Marmaras
12
Toroni Municipal Unit
11
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104 obiekty total found
Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż rozbita obudowa, 3-piętrowa willa o powierzchni 260 m2 na Półwyspie Sitońskim, w…
$1,27M
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Grekodom Development
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Willa w Toroni, Grecja
Willa
Toroni, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 309 m²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38M
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Willa 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż willa o powierzchni 198 m² w Nikiti, na półwyspie Sithonia (Chalkidiki). Willa …
$633,183
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Neos Marmaras, Grecja
Willa
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Kod własności: HPS5809 - Villa FOR SALE in Sithonia Neos Marmaras za 2,300.000 €. Ta 270.00 …
$2,65M
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Willa 4 pokoi w Neos Marmaras, Grecja
Willa 4 pokoi
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Zaakceptuj luksus mieszkający w nowo wybudowanym domu w Halkidiki w Grecji. Ciesz się oszała…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 112 m²
Piętro -2/-2
Położony w zapierającym dech w piersiach regionie Halkidiki, ta piękna Maisonette oferuje wy…
$318,948
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Agencja
Halkidiki Properties
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TekceTekce
Willa 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Piękny dom w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w małym raju Halki…
$968,235
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Powierzchnia 700 m²
Na sprzeda? willi w budowie, w najbardziej malowniczej miejscowości Sitonia. Obiekt ma powie…
$4,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Przedstawiamy uroczą Maisonette w dobrym stanie, znajduje się w Sithonia, Halkidiki. Obiekt …
$398,685
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Toroni, Grecja
Willa 2 pokoi
Toroni, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Unikalna maisonette Przed morzem, w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w samym sercu Halkidik…
$284,775
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Unikalny dom jednoosobowy Przed morzem, w niezwykłym miejscu w Sitonii, w małym raju Halkidi…
$2,28M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Sarti, Grecja
Willa
Sarti, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 175 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Parter składa się z 2 sypial…
$1,16M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 6 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Ten dom w pięknej okolicy Halkidiki, Grecja, jest w dobrym stanie i zaledwie 10 minut spacer…
$717,633
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 8 pokojów w Neos Marmaras, Grecja
Willa 8 pokojów
Neos Marmaras, Grecja
Pokoje 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 670 m²
Piętro -1/-1
Przedstawiamy ten oszałamiający dom w Halkidiki w Grecji, z zapierającym dech w piersiach wi…
$2,85M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 313 m²
Kod własności: HPS4690 - Villa FOR SALE in Sithonia Agios Nikolaos za €725.000. Willa składa…
$844,716
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Property Code: HPS5555 - Villa FOR SALE in Sithonia Elia for € 20.000.000 . This 600 sq. m.…
$23,02M
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Willa 5 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Piętro -1/-1
Zapraszamy do tego oszałamiającego odnowionego domu w Halkidiki, Grecja, pochwalając niesamo…
$968,235
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Kod nieruchomości: HPS3201 - Hotel NA SPRZEDAŻ w Sithonia Nikiti dla € 1.000.000. To 210 mkw…
$2,30M
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Willa w Ormos Panagias, Grecja
Willa
Ormos Panagias, Grecja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Witamy w tym oszałamiającym domu jednoosobowym obecnie budowanym w Halkidiki w Grecji. Ciesz…
$364,512
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Halkidiki Properties
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Willa 7 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 7 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa o powierzchni 300 m² w Sithonii – komfort, elegancja i wspaniały widok. Na …
$1,46M
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Property Code: HPS5055 - Villa FOR SALE in Sithonia Elia for € 550.000 . This 180.00 sq. m.…
$632,969
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Willa w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 189 m²
Property Code: HPS4871 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.650.000 . This 189 s…
$3,05M
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Willa 5 pokojów w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie pięknej willi na sprzedaż w Halkidiki w Grecji. Ten luksusowy nowo wybudowany…
$1,31M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro -1/-1
Doświadcz ostatecznego luksusu życia w nowo wybudowanym maisonette w Halkidiki w Grecji. Ten…
$239,211
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Wprowadzenie idealnej okazji do posiadania dobrego domu w kompleksie w Halkidiki w Grecji. T…
$626,505
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Zapraszamy do tej pięknej maisonette w Halkidiki, Grecja, zaledwie 5 minut spacerem od morza…
$1,08M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten piękny maisonette nieruchomości znajduje się w malowniczym regionie Halkidiki, Grecja, o…
$225,371
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Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Toroni, Grecja
Willa 5 pokojów
Toroni, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Przedstawienie oszałamiającego domu w Halkidiki w Sitonii, obecnie w budowie. Ten niesamowit…
$467,031
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Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Municipality of Sithonia, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Sithonia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Ten nowo wybudowany dom położony jest w oszałamiającym regionie Halkidiki i oferuje zapieraj…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Willa 7 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 7 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 200 m²
Przedstawiamy ładną nieruchomość w pięknym regionie Halkidiki, Grecja. Ten dom jest położony…
$854,325
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Agencja
Halkidiki Properties
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Parametry nieruchomości w Municipality of Sithonia, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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