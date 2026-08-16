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Wille na sprzedaż w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

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South Pilio Municipality
5
Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
Municipality of Tanagra
4
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49 obiektów total found
Willa w Dytiki Frangista, Grecja
Willa
Dytiki Frangista, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 250 m kw., w centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z jedn…
$625,776
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 580 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 580 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z 3 sypialni, …
$649,390
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Willa w Region Grecja Środkowa, Grecja
Willa
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 595 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 595 m kw., w centralnej Grecji. Parter składa się z 2 sypial…
$1,83M
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 480 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 480 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z jednej sypia…
$1,77M
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Grekodom Development
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 298 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 298 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$560,837
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Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Region Tesalia, Grecja
Willa
Region Tesalia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 640 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 640 metrów kwadratowych w Sporades. Parter składa…
$2,36M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Arachova, Grecja
Willa
Arachova, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 140 m kw. w Arachowie. Parter składa się z 2 syp…
$531,319
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Grekodom Development
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Willa w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Willa
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter…
$808,785
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$818,915
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 493 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 493 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Piw…
$1,36M
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Grekodom Development
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Willa w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Willa
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Part…
$2,13M
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Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Dorida Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Dorida Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
OPIS PROJEKTU Aegean Breeze II to kompleks apartamentów i willi przy plaży w Chanii na Kr…
$413,131
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 420 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 420 m kw. W centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z jednej …
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Willa w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Willa
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Półpiw…
$1,00M
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Willa w Wolos, Grecja
Willa
Wolos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Volos - Pilio. Półpiwni…
$920,953
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Willa w Achillio, Grecja
Willa
Achillio, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 250 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Wspan…
$2,48M
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
695 000 € Typ nieruchomości: Willa Sypialnie: 3 Powierzchnia działki: 311 m² Powierzchni…
$823,151
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Willa w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Willa
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 570 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 570 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,65M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas to ekskluzywna kolekcja pięciu luksusowych willi w spokojnej nadmorskiej miej…
$811,680
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Willa w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 585 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,89M
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Willa w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Willa
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$2,54M
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 190 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$531,319
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 240 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z jednej syp…
$448,669
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Grekodom Development
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Willa w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Willa
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 446 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 446 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z 2 sypial…
$1,09M
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Willa w Region Tesalia, Grecja
Willa
Region Tesalia, Grecja
Powierzchnia 383 m²
Z przyjemnością oferujemy wspaniałą willę w malowniczej wiosce na wschodzie Pelionu. Ta cudo…
$743,846
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Willa w Neochori, Grecja
Willa
Neochori, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 235 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpi…
$413,248
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Willa w Livanates, Grecja
Willa
Livanates, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 525 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 525 m2 w centralnej Grecji. Piwnica składa się z 2 sypialni,…
$1,13M
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Willa w Milies, Grecja
Willa
Milies, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Oferujemy na sprzedaż luksusową willę w miejscowości Southern Pelion, w pobliżu Volos. Great…
$7,08M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Argalasti, Grecja
Willa
Argalasti, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 320 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 320 m kw w Volos- Pilio. Parter składa się z 7 sy…
$944,567
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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