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Wille na sprzedaż w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

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13 obiektów total found
Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 160 m kw w Atenach. 1 piętro składa się z salonu …
$1,18M
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 490 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 490 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$1,48M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? pod budowê 3-pi? trowa willa 440 m2 w Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$4,84M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 550 m²
Piękna willa jest na sprzedaż z basenem w prestiżowej nadmorskiej dzielnicy Aten, Voula. Dom…
$1,95M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 13 pokojów w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa 13 pokojów
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 682 m²
Liczba kondygnacji 5
Luxury exclusive villa in Athens, Greece in the fashionable area of Voula Panorama. The high…
$5,34M
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$14,76M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 199 m²
Na sprzedaż willa 199 m2 w środkowej Grecji. Dodatki wliczone w cenę: parking, ogród. Obiekt…
$1,94M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 750 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 750 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 360 m kw w Atenach. Parter składa się z salonu, j…
$4,37M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 1 900 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 1900 m2 w Atenach. Parter składa się z jednej s…
$8,26M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 4 piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa …
$3,31M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 620 m²
Willa znajduje się w obszarze Voula.
$5,31M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
VILLA 2003 GODA POSTROYKI C BASSEYNOM & TENNISNYM KORTOM VIEW   NA GÓRĘ W KAMEN DISTRICT VUR…
$975 531
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Parametry nieruchomości w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
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