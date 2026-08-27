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Domy Szeregowe w Katerini Municipality, Grecja

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Peristasi
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13 obiektów total found
Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 166 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 166 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpij…
$324 695
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Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 157 m²
Na sprzedaż powierzchni kamienicy 157 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej w budowie…
$187 552
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro składa się z salonu z…
$236 142
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Grekodom Development
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 270 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpi…
$295 177
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Powierzchnia 413 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 413 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 3 po…
$330 598
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Moschopotamos, Grecja
Szeregowiec
Moschopotamos, Grecja
Powierzchnia 140 m²
Dwupoziomowa kamienica o powierzchni 140 m2, która znajduje się w odległości 1 km od malowni…
$165 299
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 210 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma jede…
$129 878
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim maizonette 210 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$236 142
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Katerini Municipality, Grecja
Szeregowiec
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż maisonette 280 metrów kwadratowych na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 4 pozi…
$330 598
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda ¿dzia ³ alno ¶ æ kamienicy o powierzchni 190 m2 na Riwierze Olimpijskiej. Dom zna…
$338 475
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 232 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z jednego ma…
$206 624
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Szeregowiec w Peristasi, Grecja
Szeregowiec
Peristasi, Grecja
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 280 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpi…
$531 319
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Kallithea, Grecja
Szeregowiec
Kallithea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? maizonette 80 m kw. w Athos, Chankidiki. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro skład…
$324 695
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Katerini Municipality, Grecja

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