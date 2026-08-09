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Domy Szeregowe w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

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Korfu
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
21
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
14
Municipal Unit of Loutraki Perachora
14
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Szeregowiec Usuwać
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129 obiektów total found
Szeregowiec w Region Peloponez, Grecja
Szeregowiec
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dzia? ka miasta o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezu Pó? nia w bu…
$553,506
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Szeregowiec w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Szeregowiec
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette powierzchni 120 metrów kwadratowych. m w Lefkimmi Właściwość składa …
$115,314
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? dzia? ka 58 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pi…
$172,970
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Maiso…
$200,720
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż maizonette 124 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$531,319
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Szeregowiec w Agia Eleni, Grecja
Szeregowiec
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? maizonette 85 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro sk…
$177,106
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Szeregowiec w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Szeregowiec
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maizonette 100 metrów kwadratowych w Loutraki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter s…
$247,949
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Szeregowiec w Perivoli, Grecja
Szeregowiec
Perivoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 79 m²
Na sprzeda? maizonette 79 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się …
$129,878
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Szeregowiec w Alykes Potamou, Grecja
Szeregowiec
Alykes Potamou, Grecja
Powierzchnia 72 m²
Na sprzedaż stary maisonette budowlany o powierzchni 72 metrów kwadratowych na wyspie Korfu …
$484,091
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Na sprzedaż w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$395,537
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Szeregowiec w Agii Deka, Grecja
Szeregowiec
Agii Deka, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? stary maizonette budowy 80 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Półpi…
$94,457
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 84 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$247,949
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż maizonette 118 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$371,923
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Szeregowiec w Evropouli, Grecja
Szeregowiec
Evropouli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda?, maizonette 130 m kw. znajduje si? w Kobitsi, centralne Korfu. Maisonette składa…
$253,852
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Szeregowiec w Liapades, Grecja
Szeregowiec
Liapades, Grecja
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? maizonette 124 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma jeden poziom. Właściciele op…
$165,299
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma poz…
$696,618
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 150 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$426,661
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Szeregowiec w Ano Korakiana, Grecja
Szeregowiec
Ano Korakiana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Na sprzeda? maizonette 97 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się …
$141,685
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Szeregowiec w Region Peloponez, Grecja
Szeregowiec
Region Peloponez, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż w Peloponezu maizonette 91 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z sa…
$224,335
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż maizonette 110 m kw. We wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętr…
$277,467
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 234 m²
Na sprzedaż maizonette 234 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 poziomy. Parter…
$590,354
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Szeregowiec w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Szeregowiec
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 330 metrów kwadratowych w Loutraki .Maisonette ma 3 p…
$625,776
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette 135 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z …
$292,904
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Szeregowiec w Kynopiastes, Grecja
Szeregowiec
Kynopiastes, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 155 m²
Na sprzeda? maizonette 155 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się…
$324,695
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Szeregowiec w Laliotis, Grecja
Szeregowiec
Laliotis, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maizonette 200 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter s…
$413,248
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Szeregowiec w Municipality of Patras, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? maizonette 150 m kw. Western Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica skł…
$194,817
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Szeregowiec w Vrachati, Grecja
Szeregowiec
Vrachati, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 178 m²
Na sprzeda? maizonette 178 m kw. w Peloponezu. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica składa si…
$215,503
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Szeregowiec w Germenata, Grecja
Szeregowiec
Germenata, Grecja
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż trzy domy w budowie na wyspie Kefalonia. Domy znajdują się w miejscu z panoramic…
$826,496
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Szeregowiec w Portocheli, Grecja
Szeregowiec
Portocheli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? maizonette 190 m kw. we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$543,126
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Szeregowiec w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Szeregowiec
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw na wyspie Korfu. Mieszkanie ma wewnętrzny układ…
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Parametry nieruchomości w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
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