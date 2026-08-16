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Domy Szeregowe w Municipality of Heraklion, Grecja

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Heraklion Municipal Unit
12
Heraklion
12
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12 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 132 m kw. na Krecie. Maisonette ma jeden poziom. 2 pi…
$918,591
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 288 m²
Na sprzedaż: Dwie niedokończone maizonettes znajduje się w Heraklion prefektura Krety. Całk…
$554,933
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 128 m ² w Krecie. Maisonette ma jeden poziom. 2 piętr…
$899,700
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 77 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 77 m kw. na Krecie. Maisonette ma jeden poziom. Drugi…
$511,247
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 212 m²
Nowoczesny Semi- Detached Maisonette 212m ² w Heraklion Prefektura, Kreta. Doskonała okazja …
$414,693
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż: Oddzielony Dom 180 m2 na 6850 m2 Plot - Agia Pelagia, Heraklion, Kreta Odkryj t…
$743,846
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
DLA SPRZEDAŻY - NOWOWANY MAISONETTE 63,63 m ² Miasto Heraklion (Poros Area), Kreta Przegląd…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 156 metrów kwadratowych w Krecie. Maisonette ma jeden…
$844,384
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 184 m²
Proponowane na sprzedaż, budynek o powierzchni 184 m2 na 402 działce w Heraklion Krety. Na …
$566,740
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Maisonette z Sea & Mountain Widok na Ano Chersonissos Na sprzedaż: 159 m ² maisonette na 322…
$576,765
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 165 metrów kwadratowych na Krecie. Maisone…
$507,705
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 194 m²
Dom na sprzedaż - Goñez Pediados W cichej i uprzywilejowanej okolicy Goñez Pediados, pół- od…
$93,013
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Heraklion, Grecja

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