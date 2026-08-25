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Domy Szeregowe w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

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Vari Municipal Unit
11
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38 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Dwupoziomowy znajduje się na ziemi (70 m2) i drugim piętrze (170 m2), ma wyłączną utylizację…
$1,24M
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Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Duplex na sprzedaż, 4 piętro, znajduje się w obszarze Voula. Obiekt ma powierzchnię 141.02 m…
$1,52M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Oferujemy wspaniałe wille w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów na południu Aten, Vou…
$1,95M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 289 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 289 m kw. Maisonette ma jeden poziom. Są: kominek. Właścici…
$968 181
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 236 m²
Wspaniała kamienica na sprzedaż w prestiżowej nadmorskiej dzielnicy Aten, Voula. Dom składa …
$1,12M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 190 metrów kwadratowych w Atenach . Maisonette ma jed…
$1,03M
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TekceTekce
Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 96 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro…
$708 425
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 146 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$1,42M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 217 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$2,01M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda ¿maizonette 160 m kw., w centralnej Grecji. Maisonette ma jeden poziom. Dodatki w…
$2,34M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 300 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salo…
$1,77M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 207 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się z …
$649 390
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 91 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 91 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie p…
$779 268
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 285 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 285 m kw. w Atenach. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwn…
$3,60M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 430 m kw. Maisonette ma 4 poziomy. Parter składa się z jedn…
$2,11M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 150 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro składa s…
$1,04M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 160 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętr…
$1,65M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 232 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 232 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 2 po…
$1,42M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 370 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 370 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$3,31M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 150 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwn…
$1,32M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 251 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 251 metrów kwadratowych w Atenach. Maisonette ma 4 pozi…
$708 425
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 225 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 3 piętro składa się z 3 …
$1,77M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 200 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$2,72M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 225 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma pozi…
$1,30M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda ¿maizonette 160 m kw., w centralnej Grecji. Maisonette ma jeden poziom. Dodatki w…
$1,89M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 187 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 187 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z jedn…
$2,15M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 400 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się z …
$1,83M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Piękna willa jest na sprzedaż w prestiżowych przedmieściach Aten, Voula. To jedna z najbogat…
$1,12M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 145 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$1,30M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 310 m²
Na sprzedaż w Atenach 310 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa si…
$2,77M
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Parametry nieruchomości w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
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