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Domy Szeregowe w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja

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Agios Nikolaos Municipal Unit
7
Neapoli Municipal Unit
3
Szeregowiec Usuwać
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10 obiektów total found
Szeregowiec w Vrouchas, Grecja
Szeregowiec
Vrouchas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 140 metrów kwadratowych na Krecie. Parter skład…
$434,175
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Milatos, Grecja
Szeregowiec
Milatos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż maisonette 60 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$106,264
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kritsa, Grecja
Szeregowiec
Kritsa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 115 metrów kwadratowych na Krecie .Maisone…
$126,336
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kritsa, Grecja
Szeregowiec
Kritsa, Grecja
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż jasne i funkcjonalne maizonette o łącznej powierzchni 80 mkw, w cichej, ale cent…
$185,371
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kritsa, Grecja
Szeregowiec
Kritsa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maisonette 200 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 3 poziomy. Parter sk…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż na Krecie maizonette 110 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z jedn…
$366,020
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Milatos, Grecja
Szeregowiec
Milatos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż maisonette 400 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnic…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kritsa, Grecja
Szeregowiec
Kritsa, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 119 m²
Na sprzedaż na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. W piwnicy znajduje się jedna sypialnia, jedn…
$100,360
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Ajos Nikolaos, Grecja
Szeregowiec
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż nieruchomość składająca się z niezależnego mieszkania na parterze o powierzchni …
$613,968
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kritsa, Grecja
Szeregowiec
Kritsa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych na Krecie .Maisonette ma 3 po…
$151,131
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja

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