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Domy Szeregowe w Polygyros Municipality, Grecja

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Ormylia
9
Szeregowiec Usuwać
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34 obiekty total found
Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 120 m kw. na Półwyspie Sithonia, region Halkidiki. Miasto…
$265,221
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? kamienica 55 m kw. na Półwyspie Sitonii, region Halkidiki w budowie. Dom znajduj…
$226,956
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż maizonette 78 metrów kwadratowych w Sitonii, Chankidiki. Maisonette ma 2 poziomy…
$531,319
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TekceTekce
Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 88 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 88 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitońskim, w regioni…
$177,098
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Szeregowiec 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: dom typu maisonette o powierzchni 72 m² położony w Kalive, Polygyros, Chalkidik…
$269,217
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Szeregowiec 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dwupoziomowy apartament (maisonette) o powierzchni 78 m² w Kalives Polygyrou. N…
$255,268
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż: 130 m2 Maisonette in Sithonia, Chankidiki - Oszałamiające Morze & Góry Widoki …
$377,827
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 87 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$312,888
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
120 m2 Maisonette na sprzedaż w Sitonia, Chankidiki 📍 Lokalizacja: Sitonia, Chankidiki 🏠 R…
$354,213
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 72 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$272,744
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Szeregowiec w Psakoudia, Grecja
Szeregowiec
Psakoudia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? maizonette 80 m kw., Sitonia, Chankidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica sk…
$265,659
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Szeregowiec 3 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dom typu maisonette o powierzchni 85 m² położony w Kalive, Polygyros, Chalkidik…
$337,974
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? maizonette 55 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skład…
$226,956
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? maizonette 80 m kw., Sitonia, Chankidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa…
$295,177
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 95 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$324,695
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Szeregowiec 4 pokoi w Kalyves Polygyrou, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Kalyves Polygyrou, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dwupoziomowy apartament (maisonette) w Kalives Polygyrou o łącznej powierzchni …
$371,298
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Szeregowiec w Polygyros Municipality, Grecja
Szeregowiec
Polygyros Municipality, Grecja
Powierzchnia 121 m²
Townhouse na sprzedaż 121 m2 w Halkidiki. Miasto znajduje się na 3 poziomach. Parter składa …
$262,098
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 85 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$342,406
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 72 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$272,744
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 184 m²
🏠 Trzy Storey Oddzielony Dom na sprzedaż - 183.47 m2 z ogrodem 📍 Położony w cichej okolicy,…
$360,116
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż: Maisonette 82 m2 - W pełni odnowione i umeblowane, Zaledwie 200 m od morza Rozm…
$236,142
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 72 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$272,744
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Szeregowiec w Gerakini, Grecja
Szeregowiec
Gerakini, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedaż Fwor: Nowoczesny kamienica obecnie w budowie w pięknej okolicy Kassandra, Gerakini.…
$454,969
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Vista Estate
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Szeregowiec 4 pokoi w Polygyros Municipality, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Polygyros Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 2
En venta: casa adosada de 55 m² en Metamorfosi, Sithonia. La planta baja incluye un salón co…
$209,778
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 72 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$272,744
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Sithonia, Chalkidiki .Maisone…
$200,720
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? maizonette 180 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z …
$212,528
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Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż maizonette 115 metrów kwadratowych w Sitonii, Chankidiki. Maisonette ma 4 poziom…
$566,740
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? kamienica 55 m kw. na Półwyspie Sitonii, region Halkidiki w budowie. Dom znajduj…
$226,956
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? powierzchni kamienicy 56 metrów kwadratowych na półwyspie Sitonia, region Halkid…
$226,956
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Parametry nieruchomości w Polygyros Municipality, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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