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Domy Szeregowe w Veria Municipality, Grecja

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17 obiektów total found
Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 204 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 204 m ² w Salonikach. Dom znajduje się na 2 poziomach. D…
$415,129
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 146 metrów kwadratowych na przedmieściach …
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 212 m²
Na sprzedaż maizonette 212 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$220,793
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 190 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$308,492
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 135 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż maizonette 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$312,888
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż maizonette 125 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$180,648
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż maizonette 240 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 184 m²
Na sprzedaż w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z jednej sypialni, salo…
$348,309
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 125 m kw. na przedmieściach Saloniki. Maisonette ma 3…
$106,264
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż maizonette 225 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$371,923
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 200 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 282 m²
Na sprzedaż maizonette 282 m2 na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 poziomy. Parter skł…
$419,152
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 282 m²
Na sprzedaż maizonette 282 m2 na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$419,152
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma 4 p…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 110 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż maizonette 156 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Veria Municipality, Grecja

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