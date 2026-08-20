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Domy Szeregowe w Municipality of Markopoulo Mesogaias, Grecja

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Limenas Markopoulou
8
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9 obiektów total found
Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż maisonette 170 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$507,705
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze p…
$850,110
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec w Markopoulo, Grecja
Szeregowiec
Markopoulo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 2 po…
$212,528
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż maisonette 290 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$472,283
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maizonette 180 m ² w Attica. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attyce. Maisonette…
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż maisonette 210 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica…
$519,512
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż maisonette 90 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skła…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Markopoulo Mesogaias, Grecja

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