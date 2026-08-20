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Domy Szeregowe w Municipal Unit of Kranidi, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Portocheli, Grecja
Szeregowiec
Portocheli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? maizonette 190 m kw. we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$543,126
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Kranidi, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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