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Domy Szeregowe w Kreta, Grecja

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Municipality of Apokoronas
4
Heraklion
12
Heraklion Municipal Unit
12
Municipality of Heraklion
12
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61 obiekt total found
Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż: Oddzielony Dom 180 m2 na 6850 m2 Plot - Agia Pelagia, Heraklion, Kreta Odkryj t…
$743,846
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 184 m²
Proponowane na sprzedaż, budynek o powierzchni 184 m2 na 402 działce w Heraklion Krety. Na …
$566,740
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kritsa, Grecja
Szeregowiec
Kritsa, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 119 m²
Na sprzedaż na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. W piwnicy znajduje się jedna sypialnia, jedn…
$100,360
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Koutsouras, Grecja
Szeregowiec
Koutsouras, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 223 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 223 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 3 pozi…
$578,547
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kavousi, Grecja
Szeregowiec
Kavousi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? maizonette 70 m kw. na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salo…
$85,389
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kalo Chorio, Grecja
Szeregowiec
Kalo Chorio, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maisonette 160 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter sk…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Kalo Chorio, Grecja
Szeregowiec
Kalo Chorio, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż stary maisonette budowlany o powierzchni 115 metrów kwadratowych na Krecie .Mais…
$277,467
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Milatos, Grecja
Szeregowiec
Milatos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż maisonette 400 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnic…
$1,77M
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Agencja
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Szeregowiec w Xirosterni, Grecja
Szeregowiec
Xirosterni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż maisonette 170 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 3 poziomy. Parter sk…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
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Szeregowiec w Kritsa, Grecja
Szeregowiec
Kritsa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych na Krecie .Maisonette ma 3 po…
$151,131
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Kritsa, Grecja
Szeregowiec
Kritsa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 115 metrów kwadratowych na Krecie .Maisone…
$126,336
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Kreta, Grecja
Szeregowiec
Kreta, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 158 m²
Na działce o powierzchni 90m2 znajduje się maisonette o powierzchni ok. 138m2 z garażem i mi…
$365,621
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Skopi, Grecja
Szeregowiec
Skopi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Na sprzeda? maizonette 95 m kw. w Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa się z 2…
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Ierapetra, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$183,010
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 132 m kw. na Krecie. Maisonette ma jeden poziom. 2 pi…
$918,591
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Szeregowiec w Kreta, Grecja
Szeregowiec
Kreta, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 149 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 149 m kw. na Krecie. Maisonette ma jeden poziom. 3 pi…
$957,555
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Szeregowiec w Vrouchas, Grecja
Szeregowiec
Vrouchas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 140 metrów kwadratowych na Krecie. Parter skład…
$434,175
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Szeregowiec w Kreta, Grecja
Szeregowiec
Kreta, Grecja
Powierzchnia 123 m²
Na sprzedaż: Maisonette 50m od morza - Maleme, Chania, Kreta Odkryj wyjątkowy 123 m ² dwupoz…
$372,618
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Grekodom Development
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Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,06M
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Szeregowiec w Kalathas, Grecja
Szeregowiec
Kalathas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maisonette 200 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 3 poziomy. Parter sk…
$631,679
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Szeregowiec w Kalathas, Grecja
Szeregowiec
Kalathas, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maisonette 200 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 3 poziomy. Parter sk…
$767,461
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Szeregowiec w Municipality of Ierapetra, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$194,817
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Szeregowiec w Aspro, Grecja
Szeregowiec
Aspro, Grecja
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż: Oddzielna maisonette z widokiem na morze i wspólnym basenem - Chania, Kreta W j…
$319,918
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Grekodom Development
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Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$984,892
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 159 m²
Maisonette z Sea & Mountain Widok na Ano Chersonissos Na sprzedaż: 159 m ² maisonette na 322…
$629,035
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Szeregowiec w Municipality of Heraklion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 77 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 77 m kw. na Krecie. Maisonette ma jeden poziom. Drugi…
$511,247
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Szeregowiec 3 pokoi w Gerani, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$1,04M
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Szeregowiec w Panormos, Grecja
Szeregowiec
Panormos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż: Charming Old Stone Two-Storey House w Panormos - tylko 24 m od morza W malownic…
$222,718
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Ierapetra, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ierapetra, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż maisonette 75 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$188,913
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Szeregowiec w Xirosterni, Grecja
Szeregowiec
Xirosterni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż maisonette 170 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 3 poziomy. Parter sk…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Kreta, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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