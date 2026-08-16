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Domy Szeregowe w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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Nea Kallikrateia
5
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21 obiekt total found
Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Powierzchnia 67 m²
Na sprzedaż 4 narożne majonetki, w pełni wyposażone, w Paralia Dionysio. Każdy ma powierzchn…
$214,047
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 90 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$318,791
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Szeregowiec w Lakkoma, Grecja
Szeregowiec
Lakkoma, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż maizonette 198 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$330,598
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Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 90 m²
Miasto o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Halkidiki w budowie jest na sprzedaż. Dom znaj…
$312,077
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Na sprzeda? maizonette 55 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z s…
$206,624
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
Na sprzeda? maizonette 145 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z …
$520,656
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 90 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 61 metrów kwadratowych na Chalkidiki .Maiso…
$271,563
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 100 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Part…
$514,154
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 77 m²
Na sprzeda? maizonette 77 m kw. W Chalkidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się…
$171,203
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 60 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$184,681
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Agencja
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten 145- kwadratowy domek w Nea Fokaia, na półwyspie Kassandra, stoi na wschód i oferuje pan…
$437,211
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Vista Estate
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 84 m²
Na sprzeda? maizonette 84 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 100 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Part…
$514,154
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? maizonette 70 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z s…
$253,852
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 64 metrów kwadratowych na Chalkidiki .Maiso…
$271,563
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 90 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$318,791
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 65 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$207,766
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 125 metrów kwadratowych na Chalkidiki .Maisonette ma po…
$519,414
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? maizonette 135 m kw. W Chalkidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa się z …
$377,827
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Grekodom Development
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Szeregowiec 4 pokoi w Nea Irakleia, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nea Irakleia, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
For sale a 3-storey maisonette of 120 m² with ? plot of 40 m² in Nea Irakleia
$158,871
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Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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