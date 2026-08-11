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Domy Szeregowe w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż: przestronna rezydencja typu maisonette o powierzchni 300 m², rozłożona na czter…
$754,786
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Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Ta imponująca rezydencja typu maisonette o powierzchni 250 m², położona w zielonej i prestiż…
$682,865
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Parametry nieruchomości w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
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