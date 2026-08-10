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Domy Szeregowe w Attyka, Grecja

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Ateny
3
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
43
Municipality of Saronikos
11
Municipality of Glyfada
31
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268 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Oropos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Oropos, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Miasto 200 m kw. na półwyspie Peloponese jest na sprzedaż. Miasto znajduje się na 3 poziomac…
$714,945
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Szeregowiec w Paiania, Grecja
Szeregowiec
Paiania, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 4 poz…
$354,213
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 136 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 8 piętr…
$974,085
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TekceTekce
Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 275 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 275 metrów kwadratowych w Atenach. Maisone…
$779,268
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Szeregowiec w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$557,294
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 156 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica składa się z …
$661,197
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Agencja
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Szeregowiec w Municipality of Dionysos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 240 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwn…
$708,425
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Szeregowiec w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 163 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 163 metrów kwadratowych w Atenach. Dom znajduje się na 2…
$940,374
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 430 m kw. Maisonette ma 4 poziomy. Parter składa się z jedn…
$2,11M
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Szeregowiec w Limenas Markopoulou, Grecja
Szeregowiec
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attyce. Maisonette…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 245 m²
Na sprzedaż w budowie dwupoziomowy o powierzchni 245 metrów kwadratowych w Attyce. Maisonett…
$649,390
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 310 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 310 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter …
$6,02M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 217 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$2,01M
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 142 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Trzecie…
$1,21M
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 265 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 265 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 pozi…
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Szeregowiec w Region Attyka, Grecja
Szeregowiec
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Maisonette znajduje się na północnym przedmieściu Kifisii
$1,89M
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Szeregowiec w Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Palaio Faliro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 132 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętr…
$696,618
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Szeregowiec w Lavrio, Grecja
Szeregowiec
Lavrio, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy 125 m2 w Attyce .Maisonette ma 3 wartości. Piwnica składa się z syp…
$613,968
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Szeregowiec w Municipality of Spata Artemida, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Spata Artemida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maizonette 100 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma jeden poziom. 3 piętr…
$873,724
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 118 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Szóste …
$769,822
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Szeregowiec w Paiania, Grecja
Szeregowiec
Paiania, Grecja
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Atenach .Maisonette ma 3 po…
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Szeregowiec w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż w Attica maizonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozio…
$442,766
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Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? maizonette w ramach budowy 150m2, podzielony na 2 poziomy. Rok budowy 1995. Obie…
$259,756
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Szeregowiec w Municipality of Glyfada, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Glyfada, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 127 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 127 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Trzecie…
$944,567
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Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Powierzchnia 182 m²
Kamienica jest na sprzedaż w nadmorskiej wiosce w Attyce. Powierzchnia trzypoziomowego domu …
$224,335
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Szeregowiec w Kalyvia Thorikou, Grecja
Szeregowiec
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 279 m²
Na sprzedaż w Attica maisonette o powierzchni 279 metrów kwadratowych. Maisonette ma 4 pozio…
$796,565
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Szeregowiec w Region Attyka, Grecja
Szeregowiec
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 297 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 297 m2 w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnica…
$1,18M
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Szeregowiec w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 218 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 218 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$708,425
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Szeregowiec w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 285 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 285 m kw. w Atenach. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwn…
$3,60M
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Szeregowiec w Municipality of Alimos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Alimos, Grecja
Powierzchnia 115 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 115 m2 w Atenach. Dom znajduje się na 2 poziomach. Ósme …
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Parametry nieruchomości w Attyka, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
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