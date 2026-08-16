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Domy Szeregowe w Thermi Municipality, Grecja

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Thermi
29
Vasilika
5
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23 obiekty total found
Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 124 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 124 m kw. na przedmieściach Saloniki. Maisonette ma 2…
$454,573
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż maizonette 140 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$188,913
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maisonette 140 m kw. w Salonikach. Maisonette ma jeden poziom. K…
$472,283
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 150 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2…
$667,100
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 135 m kw. w Salonikach. Maisonette ma jeden poziom. D…
$456,934
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 146 m kw. na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 …
$416,790
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż maizonette 130 m kw na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Parter s…
$177,106
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 138 metrów kwadratowych w Salonikach. Maisonette ma j…
$460,476
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 209 m²
Na sprzedaż maizonette 209 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$421,606
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Agencja
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Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 167 m²
Na sprzedaż w ramach budowy maisonette 167 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma j…
$200,720
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Na sprzeda ¿w ramach budowy maizonette 141 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2…
$796,978
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 142 m kw. w Salonikach. Maisonette ma jeden poziom. D…
$552,572
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Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż dwie kamienice w budowie, o powierzchni 240 m2 każda, na przedmieściach Salonik.…
$566,740
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Agencja
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maisonette 134 m kw. na przedmieściach Saloniki. Maisonette ma 2…
$519,512
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 149 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 149 m kw., na przedmieściach Saloniki. Maisonette ma …
$796,978
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 120 m kw. na przedmieściach Saloniki. Maisonette ma 2…
$377,827
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 201 m²
Na sprzedaż maizonette 201 m kw. Na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$495,898
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Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 190 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$242,159
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 181 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 181 m kw., w Salonikach. Maisonette ma jeden poziom. …
$695,437
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż maizonette 270 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$613,968
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 164 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maisonette 164 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2…
$667,100
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Szeregowiec w Vasilika, Grecja
Szeregowiec
Vasilika, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Na sprzedaż maizonette 101 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$165,299
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 132 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 132 m kw. na przedmieściach Saloniki. Maisonette ma 2…
$416,790
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Parametry nieruchomości w Thermi Municipality, Grecja

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