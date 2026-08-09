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Domy Szeregowe w Nikiti, Grecja

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9 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom szeregowy o powierzchni 82 m² na sprzedaż w Nikiti, Sithonia. Na parterze znajduje się p…
$291,362
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Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: urokliwy dom typu maisonette o powierzchni 103 m², położony w pięknej, nadmorsk…
$325,139
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Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie (maisonette) o powierzchni 103 m², położone w nadmorski…
$324,071
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Na sprzedaż nowoczesny dom szeregowy o powierzchni 143 m², położony w malowniczej okolicy Ni…
$465,394
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Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dwupoziomowy dom typu maisonette o powierzchni 100 m², położony w Nikiti, Sitho…
$313,527
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Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż przytulny dom szeregowy o łącznej powierzchni 104 m², położony w malowniczej mie…
$250,149
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Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o łącznej powierzchni 75 m², położone na drugim i trzeci…
$266,202
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Szeregowiec 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż: dwupoziomowy apartament (maisonette) o powierzchni 100 m², położony w malownicz…
$405,279
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Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Każdy dom typu maisonette oferuje łączną powierzchnię wewnętrzną 120 m² i został starannie z…
$406,423
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