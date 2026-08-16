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Domy Szeregowe w Municipality of Sithonia, Grecja

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Sithonia Municipal Unit
18
Nikiti
9
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18 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż przytulny dom szeregowy o łącznej powierzchni 104 m², położony w malowniczej mie…
$250,149
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Szeregowiec 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż: dwupoziomowy apartament (maisonette) o powierzchni 100 m², położony w malownicz…
$405,279
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Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o łącznej powierzchni 75 m², położone na drugim i trzeci…
$266,202
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DD CO DEDD CO DE
Szeregowiec w Municipality of Sithonia, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 42 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętro składa się z jed…
$301,081
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Sithonia, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 89 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 89 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 3 pozio…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: urokliwy dom typu maisonette o powierzchni 103 m², położony w pięknej, nadmorsk…
$325,139
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Municipality of Sithonia, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? maizonette 125 m kw., Sitonia, Chankidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica s…
$838,303
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Sithonia, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 93 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 3 pozio…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Sithonia, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 104 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$236,142
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż: dwupoziomowe mieszkanie (maisonette) o powierzchni 103 m², położone w nadmorski…
$324,071
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Szeregowiec w Municipality of Sithonia, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 92 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 92 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 3 pozio…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec 3 pokoi w Ormos Panagias, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dom typu maisonette o powierzchni 80 m² w Ormos Panagias, Sithonia. Nieruchomoś…
$291,357
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Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dwupoziomowy dom typu maisonette o powierzchni 100 m², położony w Nikiti, Sitho…
$313,527
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Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Każdy dom typu maisonette oferuje łączną powierzchnię wewnętrzną 120 m² i został starannie z…
$406,423
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Szeregowiec w Neos Marmaras, Grecja
Szeregowiec
Neos Marmaras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 87 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 87 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$442,766
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom szeregowy o powierzchni 82 m² na sprzedaż w Nikiti, Sithonia. Na parterze znajduje się p…
$291,362
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Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Na sprzedaż nowoczesny dom szeregowy o powierzchni 143 m², położony w malowniczej okolicy Ni…
$465,394
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Szeregowiec w Municipality of Sithonia, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 174 m²
Na sprzedaż w Atenach maisonette o powierzchni 174 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$566,740
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Sithonia, Grecja

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