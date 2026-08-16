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Domy Szeregowe w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

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Municipality of Thiva
3
Demotike Enoteta Plataion
3
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26 obiektów total found
Szeregowiec w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Na sprzedaż maizonette 111 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma jeden poziom.…
$214,889
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 207 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 2 poz…
$433,910
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Szeregowiec w Delphi, Grecja
Szeregowiec
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych w środkowej Grecji…
$301,081
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Szeregowiec w Dilesi, Grecja
Szeregowiec
Dilesi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż na wyspie Euboea maizonette o powierzchni 130 metrów kwadratowych. Maisonette ma…
$224,335
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Szeregowiec w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Pa…
$509,085
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Szeregowiec w Dytiki Frangista, Grecja
Szeregowiec
Dytiki Frangista, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda ¿maizonette 150 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica sk…
$230,238
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TekceTekce
Szeregowiec w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? maizonette 120 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica sk…
$295,177
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Szeregowiec w Delphi Municipality, Grecja
Szeregowiec
Delphi Municipality, Grecja
Na sprzeda? maizonette 0 m kw. w Arachowej. Maisonette ma jeden poziom. Wspaniały widok na m…
$3,84M
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Szeregowiec w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 195 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 195 m kw. na wyspie Euboea. Maisonette ma 3 poziomy. …
$318,791
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 270 m²
Kamienica jest na sprzedaż w pobliżu Lagonisi, Attyka. Dom jest w budowie. Składa się z pięt…
$336,502
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Szeregowiec w Dytiki Frangista, Grecja
Szeregowiec
Dytiki Frangista, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maisonette 100 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. …
$531,319
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Szeregowiec w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 111 metrów kwadratowych w środkowej Grecji .Maisonett…
$440,404
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Szeregowiec w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maisonette 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma 3 poziomy. Pa…
$507,705
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Szeregowiec w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maizonette 160 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Pó…
$135,781
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Szeregowiec w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 145 m²
Townhouse na sprzedaż 145 m2 na wyspie Evia. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pierwsze piętr…
$299,015
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Szeregowiec w Region Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maisonette 100 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. …
$282,747
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Szeregowiec w Arachova, Grecja
Szeregowiec
Arachova, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? maizonette 175 m kw. w Arachowej. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się…
$224,335
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Szeregowiec w Malesina, Grecja
Szeregowiec
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 90 metrów kwadratowych w środkowej Grecji .Maisonette…
$212,528
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Szeregowiec w Aliveri, Grecja
Szeregowiec
Aliveri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Na sprzeda? maizonette 196 m kw. Na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa si…
$224,335
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Szeregowiec w Lavkos, Grecja
Szeregowiec
Lavkos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? maizonette 200 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Parter składa…
$448,669
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Szeregowiec w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 135 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 135 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. …
$566,740
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Szeregowiec w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maizonette 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma jeden poziom.…
$909,146
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Szeregowiec w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maizonette 120 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Pa…
$507,705
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Szeregowiec w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 133 m²
Na sprzedaż na wyspie Euboea maizonette o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Maisonette ma…
$366,020
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 170 m²
Townhouse jest na sprzedaż w pobliżu Lagonisi, Attica. Dom jest w budowie. Pierwsze piętro m…
$277,467
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Szeregowiec w Glyphada, Grecja
Szeregowiec
Glyphada, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Piętro 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989,459
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Parametry nieruchomości w Tesalia-Grecja Środkowa, Grecja

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