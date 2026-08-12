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Domy Szeregowe w Macedonia-Tracja, Grecja

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Saloniki
13
Kassandra Municipality
182
Pallini Municipal Unit
108
Kassandra Municipal Unit
75
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476 obiektów total found
Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienicy o powierzchni 120 m2 na półwyspie Kassandra, region Halkidiki…
$680,351
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Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Powierzchnia 81 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 81 metrów kwadratowych w Halkidiki. Dom znajduje się na …
$230,627
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Szeregowiec w Olynthos, Grecja
Szeregowiec
Olynthos, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka o powierzchni 120 m kw. na Półwyspie Sithonia, region Halkidiki. Miasto…
$265,221
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Nea Silata, Grecja
Szeregowiec
Nea Silata, Grecja
Powierzchnia 84 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 84 metrów kwadratowych w Halkidiki. Dom znajduje się na …
$242,159
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 204 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 204 m ² w Salonikach. Dom znajduje się na 2 poziomach. D…
$415,129
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Szeregowiec w Nea Kallikrateia, Grecja
Szeregowiec
Nea Kallikrateia, Grecja
Powierzchnia 90 m²
Miasto o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Halkidiki w budowie jest na sprzedaż. Dom znaj…
$312,077
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienicy o powierzchni 120 m2 na półwyspie Kassandra, region Halkidiki…
$680,351
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż kamienica o powierzchni 144 metrów kwadratowych na Riwierze Olimpijskiej. Dom zn…
$299,816
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Szeregowiec w Polychrono, Grecja
Szeregowiec
Polychrono, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Na sprzedaż w Asprovalta. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$224,335
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Szeregowiec w Thermi, Grecja
Szeregowiec
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 135 m kw. w Salonikach. Maisonette ma jeden poziom. D…
$456,934
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Szeregowiec w Nea Michaniona, Grecja
Szeregowiec
Nea Michaniona, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
Na sprzedaż maizonette 185 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$230,238
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Szeregowiec w Nea Plagia, Grecja
Szeregowiec
Nea Plagia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 90 m kw. w Chalkidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parte…
$318,791
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Szeregowiec w Kassandra Municipality, Grecja
Szeregowiec
Kassandra Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 142 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki .Mais…
$425,055
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Szeregowiec w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 50 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$218,431
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Szeregowiec w Polygyros, Grecja
Szeregowiec
Polygyros, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż: 130 m2 Maisonette in Sithonia, Chankidiki - Oszałamiające Morze & Góry Widoki …
$377,827
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Szeregowiec w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienica o powierzchni 74 m2 na półwyspie Sithonia, region Halkidiki w…
$328,162
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Szeregowiec w Kriopigi, Grecja
Szeregowiec
Kriopigi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 96 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki .Maisone…
$342,406
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Szeregowiec w Ormylia, Grecja
Szeregowiec
Ormylia, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 87 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 2 pozio…
$312,888
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Szeregowiec w Paliouri, Grecja
Szeregowiec
Paliouri, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Domek o powierzchni 180 m2 jest na sprzedaż na Półwyspie Kassandra, w regionie Halkidiki. Mi…
$1,27M
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Szeregowiec w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maisonette 180 m ² w Salonikach. Maisonette ma 4 poziomy. Piwnica składa się z j…
$413,248
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Szeregowiec w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż maizonette 105 metrów kwadratowych w Sitonii, Chankidiki. Maisonette ma 3 poziom…
$472,283
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Szeregowiec w Ierissos, Grecja
Szeregowiec
Ierissos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Na sprzeda? maizonette 74 m kw. w Athos, Chankidiki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa …
$230,238
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Szeregowiec w Ierissos, Grecja
Szeregowiec
Ierissos, Grecja
Powierzchnia 540 m²
Na sprzedaż maizonette 540 m kw w Athos, Chankidiki. Maisonette ma jeden poziom. Z okien ot…
$1,18M
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Szeregowiec w Oreokastro Municipality, Grecja
Szeregowiec
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maizonette 180 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. Parter sk…
$590,354
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Szeregowiec w Region Macedonia Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Macedonia Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż maisonette 200 metrów kwadratowych w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Parter…
$436,862
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma 4 p…
$590,354
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Szeregowiec w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda ¿w ramach budowy maisonette 160 m kw., w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. Pię…
$566,740
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Szeregowiec w Municipality of Sithonia, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Sithonia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 93 m kw. w Sitonii, Chalkidiki. Maisonette ma 3 pozio…
$306,984
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 125 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 125 m kw. na przedmieściach Saloniki. Maisonette ma 3…
$106,264
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Szeregowiec w Korinos, Grecja
Szeregowiec
Korinos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Na sprzedaż na Wybrzeżu Olimpijskim maizonette 210 m kw. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$236,142
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Parametry nieruchomości w Macedonia-Tracja, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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