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Domy Szeregowe w Municipal Unit of Corinth, Grecja

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23 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 149 m²
Na sprzedaż maizonette 149 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$354,213
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Grekodom Development
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Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy 98 m kw. maisonette z dziedzińcem i parkingiem, w spokojnej okolicy w dzielnicy Vi…
$347,609
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Sideris Real Estate
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maizonette 220 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 150 metrów kwadratowych na przedmieściach …
$426,661
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma poz…
$696,618
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maisonette 250 metrów kwadratowych w Salonikach. Maisonette ma 4 poziomy. Parter…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Na sprzedaż w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$395,537
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż maisonette 220 metrów kwadratowych w Salonikach. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$507,705
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż maizonette 180 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnic…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż maizonette 152 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. Piwnica s…
$377,827
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maisonette 250 metrów kwadratowych w Salonikach. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiw…
$732,039
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 163 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Ma…
$401,441
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 271 m²
Na sprzedaż maizonette 271 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 po…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 234 m²
Na sprzedaż maizonette 234 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 poziomy. Parter…
$590,354
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 336 m²
Na sprzedaż maizonette o powierzchni 336 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Mais…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 149 m²
Na sprzedaż maizonette 149 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$330,598
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 242 m²
Na sprzedaż w Salonikach maizonette o powierzchni 242 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 p…
$560,837
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 185 m²
W pełni odnowiony 2-poziom Maisonette z prywatnym ogrodem, Widok na morze, Basen i siłownia …
$613,968
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż maizonette 90 m kw na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. Parter sk…
$218,431
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż maizonette 290 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 4 po…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż maizonette 230 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$708,425
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż w Salonikach maizonette 150 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z s…
$327,056
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Corinth, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
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