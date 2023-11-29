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New buildings for sale in Bar

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Apart-hotel Park Rezidens
Apart-hotel Park Rezidens
Bar, Montenegro
from
€112,590
Area 42–43 m²
2 properties 2
Completion date: 2023
PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций. Комплекс состоит из 3 блоков: Блок А - состоит из различных типов жилых квартир. Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок C – включает квартиры - кондо - расположенные с 1 по 4 этаж. Блок A –декабрь 2023 года. Крайний срок B и C - март 2025 года. Местоположение: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории –. Бар До моря - 450 м Аэропорт Подгорик -50 мин. До Будвы - 30 мин. До Котора - 40 мин. До Тивата - 50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: Бассейн открыт на территории комплекса, Бассейны на крыше , бутик-спа, турецкая баня , фитнес-центр, рестораны ,торговые центры, зоны отдыха , подземная парковка ( Блок А - на 60 мест), управляющая компания и т.д. МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м, Высококачественные скоростные лифты с домофоном, система резервного генератора , Надежная теплоизоляция, Огнестойкие материалы, Энергоэффективность , Звукоизоляция стен, Видеодомофон , Ландшафтный дизайн, Сад и терраса, Центральная система спутникового телевидения , PARK Residence предлагает роскошные апартаменты различной планировки: Студия с 1 спальней, с 2 спальнями , все квартиры сдаются с высококачественной отделкой. Апартаменты полностью оборудованы и меблированы. С шикарным видом - на море или на тихие горы. План оплаты: 1 ) 100% оплата 2 ) PV -50%, 50% - в рассрочку (Блок -A, B, C) 3 ) PV -30%, 70% – в рассрочку (Блок - V, C) Возможно арендовать квартиры в управлении. PARK Residence станет эксклюзивным центром жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализующий множество успешных проектов в строительном секторе. PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходящее для сдачи в аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от аренды!
Residential complex K-Residence
Residential complex K-Residence
Bar, Montenegro
from
€111,320
Area 50–139 m²
15 properties 15
Completion date: 2025
Apart-hotel Park Rezidnes
Apart-hotel Park Rezidnes
Bar, Montenegro
from
€112,590
Area 42–43 m²
2 properties 2
Completion date: 2023
PARK RESIDENCE PARK Residence is a new elite multifunctional complex. Suitable for life, for relaxation, for investment. The complex consists of 3 blocks: Block A- consists of various types of residential apartments. Block B - from the 1st to the 5th floor is equipped with a 4-hotel complex with residential apartments - from the 6th to the 8th floor. Block C – includes condo apartments and sits from the 1st to the 4th floor. Block A – III quarter of 2023. Delivery of blocks B and C - March 2025. Location: The luxurious complex is located in the most beautiful and convenient part of Montenegro –. Bar To the sea - 450 m Podgorik Airport -50 min. To Budva-30 min. To Kotor-40 min. To Tivat-50 min. INFRASTRUCT: pool on site relaxation area with rooftop pools boutique spa Turkish bath fitness center restaurants shopping centers underground parking management company, etc. PROJECT FEEDS: Modern lobby with ceiling height 4.2 m High quality high-speed elevators with intercom Backup generator system Reliable thermal insulation High Fire Resistance Materials Energy Efficiency Wall soundproofing Video Intercom Landscaping Garden and Terrace Central satellite television system PARK Residence offers luxury apartments – studio, 1 + 1, 2 + 1 with high-quality finishes. The apartments are fully equipped and furnished. All apartments are spacious, overlooking the ocean or quiet mountains. Area and cost of apartments: Block - 35.9-74.2 m2 / from 86 160 – 200 340 euros B block – 24.75-71.5 m2 / from 56 925 – 164 450 euros With block – 38.5 – 77.0 m2 / from 88 550-180 950 euros Payment Plan: Payment -100% PV -50%, by installments - 50% ( Block-A, B, C ) PV -30%, by installments - 30% ( Block – V, C ) It is possible to rent apartments in management. PARK Residence is becoming the exclusive place of life in Bar, Montenegro. A reliable developer with many years of experience who has implemented many successful projects in a construction magazine. Favorable investment in PARC Residence in Montenegro! Great demand area. You buy not only an apartment in a chic area, but also the opportunity to receive passive rental income!
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