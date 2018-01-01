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Park Rezidens

Bar, Montenegro
from
€112,590
;
15
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Description Description
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About the complex

PARK Residence - это новый элитный многофункциональный комплекс.
Для жизни. Для отдыха. Для инвестиций.
Комплекс состоит из 3 блоков:
Блок А - состоит из различных типов жилых квартир.
Блок В - с 1 по 5 этаж расположен 4-звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го
по 8-й этаж.
Блок C – включает квартиры - кондо - расположенные с 1 по 4 этаж.
Блок A –декабрь 2023 года.

Крайний срок B и C - март 2025 года.
Местоположение:
Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории –. Бар
До моря - 450 м
Аэропорт Подгорик -50 мин.
До Будвы - 30 мин.
До Котора - 40 мин.
До Тивата - 50 мин.
ИНФРАСТРУКТУРА:
Бассейн открыт на территории комплекса,
Бассейны на крыше
, бутик-спа,
турецкая баня
, фитнес-центр,
рестораны
,торговые центры,
зоны отдыха
, подземная парковка ( Блок А - на 60 мест),
управляющая компания и т.д.
МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА:
Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м,
Высококачественные скоростные лифты с домофоном,
система резервного генератора
, Надежная теплоизоляция,
Огнестойкие материалы,
Энергоэффективность
, Звукоизоляция стен,
Видеодомофон
, Ландшафтный дизайн, Сад и терраса,
Центральная система спутникового телевидения
, PARK Residence предлагает роскошные апартаменты различной планировки:
Студия
с 1 спальней,
с 2 спальнями
, все квартиры сдаются с высококачественной отделкой. Апартаменты полностью оборудованы и меблированы.
С шикарным видом - на море или на тихие горы.

План оплаты:
1 ) 100% оплата
2 ) PV -50%, 50% - в рассрочку (Блок -A, B, C)
3 ) PV -30%, 70% – в рассрочку (Блок - V, C)
Возможно арендовать квартиры в управлении.
PARK Residence станет эксклюзивным центром жизни в Баре, Черногория.
Надежный застройщик с многолетним опытом, реализующий множество успешных проектов в
строительном секторе.
PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходящее для сдачи в
аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность
получать пассивный доход от аренды!

Features

  • Security
  • Swimming pool
  • Gym
  • Management company
  • Parking
  • Online tour
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2023
Finishing options
Finishing options
Finished
Number of floors
Number of floors
8
Apartments in the complex
Apartments
Area, m²
Price per m², EUR
Apartment price, EUR
Apartments 1 room
Area, m² 41.7
Price per m², EUR 2,621
Apartment price, EUR 112,590
Properties in the complex
Type
Area, m²
Price per m², EUR
Property cost, EUR
Apartments Apartment
Area, m² 42.6
Price per m², EUR 2,624
Apartment price, EUR 115,155
New building location
Bar, Montenegro
Infrastructure nearby
Sea 450 m

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Park Rezidens
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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