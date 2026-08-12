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Dúplex del mar en venta en Marmara Region, Turquía

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Estambul
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Beylikduzu
9
Yalova
38
Buyukcekmece
6
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Dúplex 7 habitaciones en Karacabey, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$324,449
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Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con vista al mar y piscina en el puerto deportivo de Büyükçekmece Los apartamen…
$1,80M
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$177,812
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DD CO DEDD CO DE
Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 5/5
Apartamentos en un complejo con vistas únicas al mar en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad…
$165,272
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 3/4
Apartamentos con Vista al Mar Justo al Lado de la Playa de Arena en Çınarcık Yalova está ubi…
$187,232
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3/5
Propiedades a Precios Ventajosos con Vistas al Mar en Yalova Çınarcık Frente al mar de Márma…
$220,347
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/5
Apartamentos Frente al Mar en una Ubicación Céntrica en Çınarcık Yalova Los apartamentos con…
$176,830
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Dúplex 7 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 719 m²
Número de plantas 17
Elegante propiedad inmobiliaria en proyecto de marca en Bakırköy Estambul La propiedad inmob…
$6,40M
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza en una ubicación ventajosa en Yalova Çınarc…
$292,405
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Dúplex 5 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 163 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$473,396
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Dúplex 7 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 335 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Vistas al Mar y Balcón en Venta en Beylikdüzü İstanbul Los apartamentos con…
$620,033
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Dúplex 5 habitaciones en Beykoz, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beykoz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas al Bósforo y al Mar en un Proyecto en Estambul, Turquía Ubicado en l…
$2,80M
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$177,812
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 5/5
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad en …
$110,267
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Dúplex 7 habitaciones en Pendik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Pendik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en un Complejo Residencial Seguro en Pendik, Estambul Pendik, uno de l…
$753,969
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Piso 4/4
Apartamentos Frente al Mar con Vistas Incomparables y Ricas Amenidades en el Centro de Yalov…
$599,250
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 271 m²
Piso 5/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Yalova Yalova es un destino turístico po…
$293,274
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Dúplex 7 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 321 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$662,754
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 1/2
Apartamentos en un Complejo con Piscina en Yalova, Çınarcık Yalova se encuentra en una posic…
$134,615
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Dúplex 5 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 4/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$220,533
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 3/4
Apartamentos Dúplex de 2 y 3 Dormitorios en Teşvikiye, Yalova Yalova se encuentra en una ubi…
$146,637
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Dúplex 6 habitaciones en Kadikoy, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Kadikoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 263 m²
Apartamentos con vistas al mar dentro de un complejo tranquilo en Kadıköy Estambul Los apart…
$1,67M
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/5
Propiedades a Precios Ventajosos con Vistas al Mar en Yalova Çınarcık Frente al mar de Márma…
$119,980
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Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Piso 4/4
Apartamento Dúplex en un Complejo con Piscina en Bursa El apartamento está ubicado en Mudany…
$355,624
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Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en Venta a solo 600 Metros del Puerto Deportivo de Büyükçekmece Büyükçekmece es…
$379,871
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Dúplex 4 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 5/5
Apartamento Dúplex con Vistas al Mar en Venta en Bursa Mudanya Este apartamento está situado…
$303,666
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Dúplex 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Piso 2/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$576,157
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Dúplex 4 habitaciones en 25 Carsi Eczanesi, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
25 Carsi Eczanesi, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Piso 7/4
Sólo quedan unos 3+1 apartamentos: ¡un stock extremadamente limitado!El precio comienza desd…
$400,000
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Dúplex 6 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 4/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$293,274
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Dúplex 5 habitaciones en Beylikduzu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Beylikduzu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 12
Inmueble Llave en Mano en Estambul Beylikdüzü Key Ready Real Estate se encuentra en Beylikdü…
$398,345
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Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

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