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Dúplex en venta en Termal, Turquía

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Dúplex 3 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/6
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Dúplex 3 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
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Dúplex 4 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Piso 4/4
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