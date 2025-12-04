Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Marmara Region
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Terraza

Dúplex con Terraza en venta en Marmara Region, Turquía

Estambul
82
Bursa
34
Yalova
38
Buyukcekmece
8
Mostrar más
Dúplex Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Dúplex 7 habitaciones en 267 Sokak, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
267 Sokak, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Piso 5/5
$9,07M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en , Turquía
Dúplex 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/3
$4,94M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en , Turquía
Dúplex 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 10/11
$5,44M
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Dúplex 4 habitaciones en , Turquía
Dúplex 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Piso 3/4
$3,46M
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en , Turquía
Dúplex 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 3/4
$8,66M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir