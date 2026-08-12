Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Marmara Region
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Vista a la montaña

Dúplex en la montaña en venta en Marmara Region, Turquía

;
Estambul
75
Beylikduzu
9
Yalova
38
Buyukcekmece
6
Mostrar más
Dúplex Borrar
Eliminar
20 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$177,812
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 5/5
Apartamentos en un complejo con vistas únicas al mar en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad…
$165,272
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/5
Apartamentos Frente al Mar en una Ubicación Céntrica en Çınarcık Yalova Los apartamentos con…
$176,830
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Piso 4
Propiedades con vistas a la naturaleza cerca de la playa en Yalova Çınarcık Çınarcık es una…
$175,674
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$177,812
Dejar una solicitud
Dúplex 7 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 321 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$662,754
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 194 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$204,368
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 3/4
Apartamentos Dúplex de 2 y 3 Dormitorios en Teşvikiye, Yalova Yalova se encuentra en una ubi…
$146,637
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Piso 7/9
Apartamentos en Bursa Nilüfer en un prestigioso complejo residencial Odunluk Barrio en Nilüf…
$718,176
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Mudanya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Mudanya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Piso 4/4
Apartamento Dúplex en un Complejo con Piscina en Bursa El apartamento está ubicado en Mudany…
$355,624
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 3/5
Amplios pisos con inigualables vistas a la naturaleza en Çınarcık Yalova Los pisos están sit…
$152,559
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Piso 2/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$576,157
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la naturaleza a poca distancia de la playa en Çınarcık Yal…
$244,780
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$146,637
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en Proyecto con Piscina con Aguas Curativas en Yalova Termal La perla de la reg…
$124,699
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 278 m²
Piso 4/5
Pisos de Lujo en un Moderno Complejo con Instalaciones Exclusivas en Yalova Yalova es uno de…
$324,449
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/6
Apartamento Dúplex Amueblado con 2 Dormitorios en Yalova Termal El apartamento está situado …
$110,174
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la naturaleza a poca distancia de la playa en Çınarcık Yal…
$214,760
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$636,198
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Piso 4/4
Apartamentos de Lujo en un Complejo Elegante en Yalova Termal Yalova tiene una ventaja estra…
$289,811
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Marmara Region, Turquía

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir