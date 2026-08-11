Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Maltepe
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Maltepe, Turquía

;
Dúplex Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de la costa y de un centro comercial en una ubicación céntrica en Maltepe…
$347,909
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 5/6
Apartamentos a Poca Distancia a Pie de las Opciones de Transporte en Maltepe, Estambul Malte…
$404,513
Dejar una solicitud
Dúplex 6 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con Vistas a la Ciudad en la Carretera Principal de Maltepe, Estambul Maltepe, …
$421,979
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Dúplex 6 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 5/6
Apartamentos a Poca Distancia a Pie de las Opciones de Transporte en Maltepe, Estambul Malte…
$446,257
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de la costa y de un centro comercial en una ubicación céntrica en Maltepe…
$375,649
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/4
Apartamentos en Venta Cerca de la Autopista E-5 y el Metro en Maltepe, Estambul Ubicado en K…
$368,714
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir