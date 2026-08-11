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Dúplex en venta en Bakirkoy, Turquía

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Dúplex 8 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 8 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 430 m²
Número de plantas 4
Apartamentos con Amplias Comodidades Sociales en Estambul Bakırköy destaca como uno de los d…
$4,51M
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Dúplex 6 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 613 m²
Número de plantas 17
Elegante propiedad inmobiliaria en proyecto de marca en Bakırköy Estambul La propiedad inmob…
$5,02M
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Dúplex 7 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 719 m²
Número de plantas 17
Elegante propiedad inmobiliaria en proyecto de marca en Bakırköy Estambul La propiedad inmob…
$6,42M
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