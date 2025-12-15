  1. Realting.com
  Turquía
  Düzce
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Duzce, Turquía

Complejo residencial New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens and a swimming pool close to the center of Düzce, Turkey
Región del Mar Negro, Turquía
de
$205,793
La residencia cuenta con jardines, seguridad, parque infantil, aparcamiento, gimnasio, piscina.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radianteSistema "Smart Home"Ubicación e infraestructura cercana Hospital - 2.2 kmUniversidad - 6,7 kmCentro de la ciudad - 2.8 kmParada de a…
Complejo residencial New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New residence with gardens close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Región del Mar Negro, Turquía
de
$59,980
La residencia cuenta con jardines, seguridad, parque infantil, aparcamiento, tiendas.Terminación - Agosto, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radianteSistema "Smart Home"Ubicación e infraestructura cercana Hospital - 4.1 kmUniversidad - 2,6 kmCentro de la ciudad - …
Complejo residencial New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Complejo residencial New guarded residence close to a bus stop and the center of Düzce, Turkey
Región del Mar Negro, Turquía
de
$70,994
La residencia cuenta con jardines, seguridad, parque infantil, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Hospital - 4,7 kmUniversidad - 3,7 kmCentro de la ciudad - 5 kmParada de autobús - 10 metros
