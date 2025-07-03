Piso en edificio nuevo Elegantes apartamentos con jardín o solárium en Torrevieja

Apartamentos de 2 y 3 dormitorios con jardín o solárium en Aguas Nuevas, Torrevieja

Ubicados en el prestigioso barrio de Aguas Nuevas en Torrevieja, estos modernos apartamentos ofrecen una combinación ideal de confort y proximidad al mar. La zona es reconocida por sus servicios disponibles todo el año, su impresionante costa y su estilo de vida mediterráneo relajado. Los residentes pueden disfrutar de un fácil acceso a tiendas locales, opciones gastronómicas animadas y parques bien cuidados en los alrededores.

Los apartamentos están idealmente situados a solo 1 km de las playas de La Mata y Los Locos, a 0,4 km de servicios cotidianos como supermercados y farmacias, a 2,5 km del popular centro comercial Habaneras, a solo 3 km del centro de Torrevieja, aproximadamente a 13,5 km del campo de golf más cercano, Las Colinas, a 2,2 km del pintoresco Parque Natural de La Mata y convenientemente a 43,5 km del Aeropuerto de Alicante y a 67,5 km del Aeropuerto Internacional de Murcia.

Esta comunidad cerrada cuenta con amplias zonas verdes, una piscina comunitaria con zona infantil y aparcamiento subterráneo asignado a cada vivienda. Los edificios de poca altura están diseñados pensando en la privacidad y en la vida al aire libre.

Disponibles en dos distribuciones, los apartamentos en venta en Torrevieja, Alicante incluyen viviendas en planta baja con grandes jardines privados y viviendas en planta alta con soláriums privados en la azotea. Cada hogar ofrece 2 o 3 dormitorios y 2 baños, terminados con altos estándares de calidad. Los interiores incluyen una cocina completamente equipada (excepto electrodomésticos), preinstalación de aire acondicionado por conductos, calefacción por suelo radiante en los baños, calentadores de agua eléctricos y persianas motorizadas en el salón. Los baños se entregan totalmente equipados y listos para usar.

ALC-01095