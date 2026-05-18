  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Beit Yizhaq - Shaar Hefer
  4. Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar

Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$3,86M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 36667
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Beit Yizhaq - Shaar Hefer

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Momento netanya project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Estás buscando un proyecto de nueve netanya Este hermoso proyecto está hecho para usted Proyecto Momento es un complejo de lujo que combina casa y tienda estratégicamente situado a menos de 3 minutos a pie del famoso kikar y a 4 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad El fabricante Avraham Amram cuya reputación ya no está por hacer ya ha realizado varios proyectos en Hadera ,Zichon Yaacov ,Eilat y en otras ciudades de Israel Características del proyecto El proyecto Momento incluye diferentes tipos de apartamentos que van desde 3 habitaciones hasta 5 habitaciones, así como áticos con jacuzzi privado Recubrimiento exterior de última generación El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una hermosa altura de techo de 6 metros y diseñado por el arquitecto 3 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Entrega en 3 años Mayo 2026 Garantía bancaria Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado centralizado última generación Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Apartamento de 104 m2 +15m2 de terraza Apartamento 4 habitaciones de 106 m2 + 19m2 terraza Apartamento 5 habitaciones de 132 m2+ 20 m2 terraza

Localización en el mapa

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
de
$2,71M
Barrio residencial Jardin au tabo
Jerusalén, Israel
de
$4,90M
Barrio residencial Bel appartement
Jerusalén, Israel
de
$2,43M
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$8,50M
Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israel
de
$820,800
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
de
$3,86M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Barrio residencial Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Barrio residencial Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Barrio residencial Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Barrio residencial Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Barrio residencial Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Barrio residencial Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,61M
Sublime 3 habitaciones renovadas y totalmente amuebladas y equipadas con buen gusto. Edificio de esquina con ascensor, tranquilo y verde. Hermosa sala de estar, 2 dormitorios grandes, 2 baños y un balcón con vistas a la calle. Residencial y sala de estar con un montón de tiendas
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Mostrar todo Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$3,42M
Apartamento de techo / Penthouse, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv–Yafo 5 habitaciones - 4a planta en 4 Venta directamente por el propietario, en el corazón de Tel Aviv, en una calle tranquila y buscada: un apartamento duplex de 5 habitaciones. 115 m2 construidos + 65 m2 terraza. Un a…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Mostrar todo Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Barrio residencial A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
de
$8,550
Alquiler – Ático en el corazón de Neve Tzedek Disponible a principios de enero, este excepcional ático ofrece espacios exteriores raros, acabados de alta gama y ubicación inmejorable en uno de los barrios más prestigiosos de Tel Aviv. Detalles de la propiedad: 100 m2 interior con 55 m2 te…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir