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Barrio residencial Projet neuf proche kikar

Netanya, Israel
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ID: 36691
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Moshe Smilansky, 40

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Smilansky Netanya Project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Marketing en Venta Pre En el centro ciudad de Netanya Cerca de los inicios, sinagoga,gan y frente al parque de Jerusalén Situado a menos de 5 minutos a pie del kikar El proyecto es realizado por uno de los constructores más conocidos de Netanya Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas Te ofrecemos apartamentos 4 habitaciones 107m2 más 61 m2 terraza Terraza de orientación noreste soccah 1 piso 4 habitaciones 115 m2 más 22m2 terraza Orientación sureste 5 habitaciones de 116 m2 más 22 m2 de terraza Orientación Sur-Oeste 5 habitaciones de 129 m2 más 22 m2 terraza North West Orientación Inicio de trabajo Junio 2026 Duración del trabajo 42 meses El proyecto 9 netanya no tiene manmquer

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