Barrio residencial Projet netanya centre ville

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Sun Garden Proyecto Netanya
Situación del proyecto
Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya.
El proyecto se encuentra en el centro de la ciudad de netanya más precisamente en la calle Bellinsson cerca del kikar a menos de 15 minutos a pie y cerca del techo
Características del proyecto
Proyecto Sun Garden construido sobre varios dunam
Los prestigiosos edificios residenciales estarán rodeados de jardines y parques privados en la residencia
Sun Garden cumple con todos los estándares ambientales y económicos
Un hermoso vestíbulo de una hermosa altura de
Esto será decorado y realizado por un
2 lujosas u ascensores rápido y moderno incluyendo un shabbatisue
El proyecto está acompañado por una Garantía
Características del apartamento
Apartamento de 4,5 habitaciones con superficie
124m2 más una terraza de 16m2
Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de
130 m2 más una terraza de 24m2
Servicio interior muy lujoso
Azulejos de granito de porcelana 80/80 o 100/100
Azulejos de granito porcelana en las habitaciones o suelo de parquet para elegir.
Azulejos, parquet o teca
Aire acondicionado centralizado última generación.
Puertas interiores de alta calidad
Elección de la cocina, entre las mejores empresas del mercado, plan de trabajo de mármol
Azulejos de baño hasta el techo
Inodoros colgantes
Home cinema preparation
Tiendas eléctricas en toda la casa
Válvula mezcladora de calidad
Apartamento vendido con plaza de aparcamiento
March/April 2030 issue
Localización en el mapa
Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo