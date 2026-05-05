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Barrio residencial Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage

Netanya, Israel
de
$811,200
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7
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ID: 36285
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Ussishkin, 19

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Apartamento con una sala de estar muy espaciosa, muy clara y completamente sin obstáculos. Situado cerca de Kikar y la playa. Excelente apartamento para vivienda o inversión.

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Netanya, Israel
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