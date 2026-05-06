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Barrio residencial Vue mer magnifique

Netanya, Israel
de
$680,000
6/5/26
$680,000
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ID: 35760
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Tchernichovsky, 12

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Bonitas 2 habitaciones (1 dormitorio + salón) con mirpeset en Soukka. Exposición occidental. Hermosa vista al mar. Ideal para pies a tierra o inversión. Estacionamiento y bodega incluidos. Disponible inmediatamente. Mamá incluida.

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Netanya, Israel
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