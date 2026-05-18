  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Projet nat 600 netanya

Barrio residencial Projet nat 600 netanya

Netanya, Israel
de
$6,50M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 36655
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    HaKabala, 5

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
¡Excelencia en vivo en Netanya! Mardochee Khayat le invitamos a descubrir nuestro excepcional proyecto residencial, situado en el corazón del popular distrito de Nat 600 en Netanya. Disfrute de una ubicación privilegiada, a pocos pasos de las playas gracias al nuevo ascensor de la playa de la isla, actualmente en construcción. Esta zona dinámica y turística, rodeada de los hoteles más bellos como Island, Ramada y West Lagoon, le da la bienvenida en un entorno de vida incomparable. Características del proyecto: El proyecto PK 13 consta de un elegante edificio, ubicado en el nuevo distrito de Nat 600. Esta prestigiosa residencia estará rodeada de exuberantes jardines y una piscina, ofreciendo a sus residentes un espacio de relajación y convivencia. De conformidad con las normas ambientales y económicas, el proyecto se distingue por: - Un magnífico vestíbulo con impresionante altura de techo, decorado por un diseñador. - Dos ascensores lujosos, rápidos y modernos para una comodidad óptima. - Un gimnasio totalmente equipado y un parque infantil (Jumbori) para el placer de los más jóvenes. - Una garantía bancaria para la paz mental. Detalles del apartamento: Descubre un amplio apartamento de 5 habitaciones, con una superficie de 148 m2, con terraza de 23 m2. Disfrute de servicios interiores de lujo, incluyendo: - Tejas de granito de porcelana 80/80 y 100/100. - Posibilidad de elegir entre suelos de baldosa o parquet en las habitaciones. - Terraza con baldosas, parquet o teca. - Aire acondicionado centralizado para una comodidad óptima. - Puertas interiores de alta calidad. - Cocina personalizada, elegida de las mejores marcas, con encimera de mármol. - Baños de techo con retretes colgantes. - Preparación para cine en casa y persianas eléctricas en todo el apartamento. - Espacio de estacionamiento incluido. Ven a vivir el sueño en Nat 600, donde la comodidad y el lujo se encuentran!

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israel
de
$4,04M
Barrio residencial Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$10,98M
Barrio residencial NouveautE sur le marchE 2 pieces avec balcon souccah a mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$6,400
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,99M
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$930,326
Está viendo
Barrio residencial Projet nat 600 netanya
Netanya, Israel
de
$6,50M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Pres de la mer magnifique penthouse entierement meuble avec piscine sur le toit
Barrio residencial Pres de la mer magnifique penthouse entierement meuble avec piscine sur le toit
Barrio residencial Pres de la mer magnifique penthouse entierement meuble avec piscine sur le toit
Barrio residencial Pres de la mer magnifique penthouse entierement meuble avec piscine sur le toit
Tel-Aviv, Israel
de
$11,50M
En el antiguo norte de Tel Aviv, cerca del mar con vistas al mar, magnífico ático totalmente amueblado con piscina en la azotea. ¡La vista al mar es increíble! Disponible inmediatamente. Para más información, póngase en contacto conmigo en privado. Aya en el Viejo Norte de Tel Aviv, cerca de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Barrio residencial Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israel
de
$3,90M
Moderno edificio residencial de 7,5 plantas incluyendo 26 apartamentos con parking privado. Cada apartamento está equipado con aire acondicionado VRF individual con difusión independiente en cada habitación. Acabado de alta gama con azulejos Material de cerámica, carpintería de aluminio cali…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Mostrar todo Barrio residencial Bonne affaire
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$855,000
ático 5 piezas 127 m+ 60 m2 terraza 2 plazas de aparcamiento pequeño edificio Pie completo calle tranquila
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir