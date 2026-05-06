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Barrio residencial Superbe cottage

Tel Mond, Israel
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$4,69M
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ID: 35547
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Tel Mond
  • Dirección
    HaDekel

Sobre el complejo

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En el corazón de los suburbios chic de Natanya y Raanana, central y pastoral, Cottage 5.5 habitaciones, completamente renovado! Gran jardín, tranquilo en la espalda. Terreno de unos 230 m2, construido 150 m2 Miklat privado.

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Tel Mond, Israel
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