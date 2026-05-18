  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Projet neuf proche kikar

Barrio residencial Projet neuf proche kikar

Netanya, Israel
de
$3,58M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 36682
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Moshe Smilansky, 40

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Smilansky Netanya Project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Marketing en Venta Pre En el centro ciudad de Netanya Cerca de los inicios, sinagoga,gan y frente al parque de Jerusalén Situado a menos de 5 minutos a pie del kikar El proyecto es realizado por uno de los constructores más conocidos de Netanya Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas Te ofrecemos apartamentos 4 habitaciones 107m2 más 61 m2 terraza Terraza de orientación noreste soccah 1 piso 4 habitaciones 115 m2 más 22m2 terraza Orientación sureste 5 habitaciones de 116 m2 más 22 m2 de terraza Orientación Sur-Oeste 5 habitaciones de 129 m2 más 22 m2 terraza North West Orientación Inicio de trabajo Junio 2026 Duración del trabajo 42 meses El proyecto 9 netanya no tiene manmquer

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$1,19M
Barrio residencial Projet neuf hadera
Hadera, Israel
de
$1,48M
Barrio residencial 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,15M
Barrio residencial Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
de
$3,42M
Barrio residencial Appartement a vendre a tel aviv kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
de
$5,60M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,58M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Mostrar todo Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Hadera, Israel
de
$4,59M
BZH Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN » French Department of RE/MAX Hadera ✨¿Estás soñando con una nueva casa, de alto nivel, sin trabajo y perfecta para tu familia? ¡Aquí está! ✨ Casa de 6 habitaciones (165 m2) ✨ Casa como nueva – sólo 3 años! ✨ Situado en la zona muy popular…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Barrio residencial A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Aviv, Israel
de
$6,33M
PARA LA VENTA - PENTO SINGLE CON TODO ESTA ? Situado en una calle tranquila cerca de Shenkin, entre el rey George y Yohanan HaSandlar 5 piezas 167 m2 interior + 97 m2 terrazas Edificio renovado después de TAMA 38 Entrega : Octubre 2025 Diseño arquitectónico de alta gama 2 plazas de aparcam…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Mostrar todo Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Barrio residencial Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
de
$4,33M
GENERAL BAT YAM Torre Iconic... Muy residencial de alta gama Edificio : Torre de 41 plantas Banco acompañante: Mizrahi Tefahot Entrega prevista Playa: unos 800 m Acceso : tranvía cercano en directo 15/20 minutos de Tel Aviv El proyecto Un programa residencial muy alto en una ubicación est…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir