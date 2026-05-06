  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana

Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana

Ra'anana, Israel
de
$4,25M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 35704
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Bonito jardín de 4 habitaciones. Gran dormitorio principal. Garden. 2 baños. Cocina Semel. Estacionamiento estándar. Gran sótano. Mamad. West Garden amable y tranquilo. En el centro de la ciudad en silencio. Synagogue Shift al lado. Mamad. Estacionamiento regular y bodega

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Maison privative avec piscine
Tel-Aviv, Israel
de
$2,30M
Barrio residencial Vous recherchez un grand duplex refait a neuf au centre ville de hadera et au calme
Hadera, Israel
de
$2,07M
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,79M
Barrio residencial Bonne occasion
Ascalón, Israel
de
$476,000
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,36M
Está viendo
Barrio residencial Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana
Ra'anana, Israel
de
$4,25M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Mostrar todo Barrio residencial Tres belle vue mer
Barrio residencial Tres belle vue mer
Ascalón, Israel
de
$348,500
Apartamento de 2 habitaciones con hermosa vista al mar, a 50 metros de la playa, mamá, aparcamiento y bodega
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$856,800
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Netanya
Barrio residencial Netanya
Barrio residencial Netanya
Barrio residencial Netanya
Barrio residencial Netanya
Barrio residencial Netanya
Netanya, Israel
de
$782,000
Rue Emmanuel Mol/Nitza, 2a línea de mar, balcón, tranquilo, luminoso, amplio salón, ascensor, sótano, parking
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir