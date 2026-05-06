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Barrio residencial Exceptionnel centre ville raanana

Ra'anana, Israel
de
$22,000
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3
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ID: 35771
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski, 33

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Excepcional centro. Ático nueve niveles. Bonito ático de 6 habitaciones. 180 m2. 150 m2 terraza. Vista abierta. 2 plazas de aparcamiento y 1 bodega. Disponible en junio de 2026.

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Ra'anana, Israel
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