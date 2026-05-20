  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Projet raanana centre ville

Barrio residencial Projet raanana centre ville

Ra'anana, Israel
de
$4,39M
;
8
Dejar una solicitud
ID: 36831
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaMaapilim

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto Hagalil Raanana Mordecai Khayat le invita a descubrir Lev Raanana , un nuevo proyecto residencial situado en el centro de la ciudad. Proyecto de alta gama – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vive en uno de los barrios más buscados de Raanana, una ubicación privilegiada, tranquila y verde, a tiro de piedra: Las mejores escuelas Centro de la ciudad y tiendas Parques y espacios verdes Transporte y servicios diarios 3 Buildings Standing Shop Arquitectura contemporánea Apartamentos excepcionales: 2 piezas 3 piezas 4 piezas 5 piezas Un entorno de vida buscado por las familias franquistas israelíes. ¿Por qué invertir aquí? • Dirección prestigiada en Raanana • Alto patrimonio Value Project • Calidad impecable del fabricante • Fuerte demanda de alquiler y reventa

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Immeuble neuf vue magnifique
Ra'anana, Israel
de
$7,800
Barrio residencial Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,15M
Barrio residencial A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
de
$2,29M
Barrio residencial Special investisseur
Ascalón, Israel
de
$359,100
Barrio residencial Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
de
$4,05M
Está viendo
Barrio residencial Projet raanana centre ville
Ra'anana, Israel
de
$4,39M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Barrio residencial Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
de
$4,39M
Venta rue Zalman Shneur 11 en Lev Hair Cerca del centro comercial Dizengoff y Bograshov, y a pocos minutos a pie del mar! En un nuevo edificio. ¡El apartamento de tus sueños en una ubicación ideal! 3 habitaciones, 2 dormitorios incluyendo una mamá. Ascensor, balcón y aparcamiento! Hermoso ed…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Barrio residencial A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
de
$906,300
Bat Yam - IDF Street Apartment crossing West/East 4 habitaciones 106 m2 con encantadora terraza de unos 13m2 (1 master con baño + 2 dormitorios de los cuales 1 mamad) Plaza de estacionamiento incluida 4a planta con ascensor Nuevo edificio en buenas condiciones y bien mantenido. Aspectos de…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Barrio residencial Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israel
de
$1,44M
Hermosas 5 habitaciones en el Parque Ayam de Bat Yam cerca de Rishon LeZion. Vista completa al mar! Cerca de todas las tiendas, club de campo, escuelas, restaurantes y playa. A pocos minutos del tranvía
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir