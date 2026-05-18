  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Projet neuf proche kikar

Barrio residencial Projet neuf proche kikar

Netanya, Israel
de
$3,34M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 36698
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Moshe Smilansky, 40

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Smilansky Netanya Project Situación del proyecto Mardochee Khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. Marketing en Venta Pre En el centro ciudad de Netanya Cerca de los inicios, sinagoga,gan y frente al parque de Jerusalén Situado a menos de 5 minutos a pie del kikar El proyecto es realizado por uno de los constructores más conocidos de Netanya Características del apartamento Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de calidad Cocina personalizable Tiendas eléctricas Te ofrecemos apartamentos 4 habitaciones 107m2 más 61 m2 terraza Terraza de orientación noreste soccah 1 piso 4 habitaciones 115 m2 más 22m2 terraza Orientación sureste 5 habitaciones de 116 m2 más 22 m2 de terraza Orientación Sur-Oeste 5 habitaciones de 129 m2 más 22 m2 terraza North West Orientación Inicio de trabajo Junio 2026 Duración del trabajo 42 meses El proyecto 9 netanya no tiene manmquer

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ascalón, Israel
de
$523,260
Barrio residencial Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalén, Israel
de
$2,890
Barrio residencial Projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,04M
Barrio residencial Tres grand centre raanana immeuble recent
Ra'anana, Israel
de
$1,16M
Barrio residencial Mini penthouse
Jerusalén, Israel
de
$3,73M
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf proche kikar
Netanya, Israel
de
$3,34M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Barrio residencial Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Safed, Israel
de
$1,85M
Una dirección excepcional en el corazón de una tierra bíblica Vivir aquí no es sólo elegir un apartamento ...? Es parte de mil años de historia. Situado en las alturas de Tsfat (Safed), en el corazón de Galilea, este proyecto se ancla en el territorio bíblico de la tribu de Neftali, una tier…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Barrio residencial 4 pieces neuf avec double terrasse et vue panoramique mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$3,249
¡Nuevo en el mercado! En la zona muy solicitada de Mekor Haim, cerca de Baka, a pocos minutos del centro comercial Hadar, a pocos pasos del paseo del parque HaMesila y frente a las tiendas y supermercados de Talpiot. En un nuevo edificio boutique con prestigiosos vestíbulos y ascensores Sh…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$837,900
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir