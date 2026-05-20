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Barrio residencial Projet neuf givat chmouel

Givat Shmuel, Israel
de
$4,02M
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ID: 36799
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Givat Shmuel
  • Dirección
    Lipa Krepel

Sobre el complejo

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Givat Shmouel Project – The Little Neuilly of Tel Aviv Mordecai Khayat presenta un proyecto excepcional, situado en uno de los barrios más populares de Israel. Una ubicación estratégica en el corazón de Givat Shmouel, cerca de sinagogas, tiendas y carreteras que conducen directamente a Tel Aviv. ¿Por qué invertir en Givat Shmouel? ? Ubicación ideal: entre Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak y Bar Ilan University cerca del cañón exterior Ofer Conexión directa: acceso rápido a las autopistas y al centro del país Ciudad de clase alta: alta calidad de vida, escuelas de excelencia, servicios de alto nivel Apoyo a las familias francófonas: escuelas adaptadas a los niños de Olim Hadashim, asistentes escolares y apoyo personalizado Ambiente social dinámico y seguro: perfecto para familias exigentes e inversores Tipologías de apartamentos disponibles : • 3 habitaciones – 78 m2 + terraza de 13 m2 • 4 habitaciones – 95 m2 + terraza de 13 m2 • 5 habitaciones – 125 m2 + terraza de 90 m2 • 5 habitaciones – 123 m2 + terraza de 15 m2 Servicios de alta gama: cerámica granito de azulejos porcelana 100×100 Salas de parquet o baldosas Terraza para elegir: baldosas / parquet / teak Aire acondicionado centralizado VRF última generación Diseño de puertas interiores & alta gama Cocina personalizada con encimera de mármol Baños con baldosas hasta techo Lavadores suspendidos Home cinema preparation Tiendas eléctricas por toda la casa Válvulas de calidad superior Condiciones Financieras Beneficiales: • 7% al firmar el contrato • 13% al obtener el permiso (junio 2026) • 80% cuando se entregan las llaves (junio 2029) Precio fijo sin indexación

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Givat Shmuel, Israel
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