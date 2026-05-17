  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya

Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya

Netanya, Israel
de
$3,13M
;
5
Dejar una solicitud
ID: 36648
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Israel Zangvil, 39

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Proyecto Zangville — Netanya Nuevo programa preventa en el corazón del centro Mordecai Khayat se complace en presentar un proyecto exclusivo situado en el centro de la ciudad de Netanya, en la muy tranquila y buscada Rue Zangville. Esta zona se beneficia de todas las ventajas del centro de la ciudad: • Tiendas, restaurantes y el cercano Kikar a pie • Escuelas, centros comunitarios y sinagogas accesibles a pie • Playas a pocos minutos • Entorno familiar, cerca de todo, sin compromiso en la tranquilidad Boiron — El Alto Permanente como firma El proyecto es desarrollado por Gaby Boiron, un reconocido fabricante israelí: • Acabados de alta gama • Una calidad irreprochable de la construcción • Edificios modernos y sostenibles • Excelente reputación con clientes de habla francesa Cada apartamento está diseñado para ofrecer comodidad, elegancia y valor real del patrimonio. Calendario " Garantías • Inicio de la construcción : Junio 2026 • Entrega : Julio 2028 • Garantía bancaria completa • Precios garantizados sin indexación Cada apartamento se vende con estacionamiento Método de arreglo • 7% en firma • 13% – Junio 2026 • 41% – 6 meses antes de la entrega clave • 29% — 1 mes antes de entregar las llaves • 10% - en la entrega de llaves (julio 2028) Una ubicación premium Un fabricante de referencia Venta anticipada a precios ventajosos Inversiones seguras The Agencies® Especialista de habla francesa en nuevos proyectos en Israel

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial 2 5 pieces avec balcon immeuble recent avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
de
$943,250
Barrio residencial Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion
Tel-Aviv, Israel
de
$3,20M
Barrio residencial Projet immobilier dexception a ashkelon
Ascalón, Israel
de
$582,757
Barrio residencial Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
de
$11,90M
Barrio residencial Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Givat Shmuel, Israel
de
$933,046
Está viendo
Barrio residencial Projet neuf centre ville netanya
Netanya, Israel
de
$3,13M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Barrio residencial Spacieux
Jerusalén, Israel
de
$3,36M
Complejo en el corazón de Baka, calle Yehuda. Dúplex 5 habitaciones 126 m2 + 3 habitaciones 68 m2 + estudio / oficina 24 m2 Amplias balcones, aparcamiento, aire acondicionado, 3 direcciones de aire
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Mostrar todo Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Barrio residencial Eilat appartement a louer a lannee dans le luxueux complexe amdar residence avec piscine
Eilat, Israel
de
$8,100
En el lujoso complejo Amdar Residence piscina, jardines, gimnasio sauna, Guardia 24 horas, estacionamiento, ascensor y ascensor shabbatical, ubicación tranquila, vista al mar y piscina Alquiler mensual: 8,100 nis (incluidos los cargos de copropiedad) + impuesto de vivienda / arnona 400 nios …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Barrio residencial Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,67M
Nuevo proyecto residencial edificio boutique de 7 plantas, situado en una de las zonas más buscadas de Tel Aviv, A poca distancia se encuentra el Puerto de Tel-Aviv, el puerto deportivo, las playas, el parque Yarkon, Gan Ha Entrega prevista : Febrero 2027 Tipologías disponibles Apartament…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir