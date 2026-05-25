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Barrio residencial

Rishon LeZion, Israel
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ID: 36868
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 25/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Rejovot
  • Ciudad
    Rishon LeZion
  • Dirección
    Herzl, 52 Old Central Bus Station

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Para la venta de un cuarto apartamento Silencio elevador y un aparcamiento tabú Silencio El barrio insinúa la parte superior Apartamento 4 habitaciones aproximadamente 90 metros cuadrados. Planta 1 de 7 Unidad parental Ascensor Estacionamiento en la beta Espacio de alojamiento grande y espacioso 2 servicios 2 Habitaciones de servicio 3 residentes en el suelo 3 Dirección aérea: West ← East ← North Un apartamento ligero y agradable durante todo el día Los pobres. • Los rebeldes ¡El edificio es muy seguro y abierto! asilo organizado • Evacuación inmediata – llaves en la oficina Adecuado para viviendas e inversiones • Una verdadera oportunidad en una zona deseada cerca de las salidas, el primer Cañón Azari, Rah Rothschild y los mejores marcos educativos de la ciudad!

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