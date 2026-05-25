Barrio residencial

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Para la venta de un cuarto apartamento Silencio elevador y un aparcamiento tabú Silencio El barrio insinúa la parte superior
Apartamento 4 habitaciones aproximadamente 90 metros cuadrados.
Planta 1 de 7
Unidad parental
Ascensor
Estacionamiento en la beta
Espacio de alojamiento grande y espacioso
2 servicios
2 Habitaciones de servicio
3 residentes en el suelo
3 Dirección aérea: West ← East ← North
Un apartamento ligero y agradable durante todo el día
Los pobres.
• Los rebeldes
¡El edificio es muy seguro y abierto!
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• Evacuación inmediata – llaves en la oficina
Adecuado para viviendas e inversiones
• Una verdadera oportunidad en una zona deseada cerca de las salidas, el primer Cañón Azari, Rah Rothschild y los mejores marcos educativos de la ciudad!
Localización en el mapa
Rishon LeZion, Israel
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