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Barrio residencial Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Ra'anana, Israel
de
$1,90M
6/5/26
$1,90M
5/5/26
$1,89M
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3
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ID: 35759
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    Ostrovski

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centro Raanana. Apartamento dúplex en la 3a y superior planta. Immense sala de estar. Atico apartamento con mucho encanto. Vista del parque. Calle de alta demanda. Aparcamiento.

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Ra'anana, Israel
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